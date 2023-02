Nachrichten AUF1 vom 1. Februar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Klima-Schwindel: Jetzt sind Kälte und Schnee Beweise für „menschengemachte Erderwärmung”

+ Patrick Jetzer im AUF1-Gespräch: „Die Gewaltenteilung gibt es in der Schweiz nur am Papier“

+ Europa: Schock in Multi-Kulti-Städten – Ukrainerinnen wollen wieder weg

+ Deutschland: Rentenkürzungen kommen – Kinderarmut und Masseneinwanderung lassen System kollabieren

+ Soziale Medien als Sucht: Ungesundes Konsumverhalten bei vielen Jugendlichen

+ Genspritzen-Diktatur in Brasilien: Wer die „Impfung“ verweigert oder kritisiert muss in Haft

+ Mut-Polizist Bernd Bayerlein: „Kollegen haben Angst, dass sie abgehört werden“

+ Buch der Woche: „Gesundheitsdiktatur. Bill Gates' Angriff auf die Demokratie“ von C. E. Nyder

Kurzmeldungen:

+ „Gehirnwäsche“ und „Zwangsrekrutierung“: Scientology-Chef von Justiz gejagt

+ Klima-Heuchler: "Letzte Generation" urlaubt in Thailand

+ Hightech-Todesfalle: Tesla plötzlich in Brand geraten

+ Abgesandelt: Norwegischer Staatsfonds verliert 152 Milliarden Euro

+ Zwangsimpfung: Job nur mit Impfung bei Wiener Volkshilfe

