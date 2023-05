AUF1-Vortragsabend zu WHO-Plänen: „Man muss raus aus der Weltgesundheitsorganisation“

Am vorigen Donnerstag fand der mit Spannung erwartete große AUF1-Vortragsabend zu den Machtergreifungs-Plänen der WHO statt. Eindrucksvoll und fachlich fundiert schilderten die prominenten Redner die verschiedenen Aspekte der drohenden Aushebelung der staatlichen Souveränität durch die WHO.

Ende Mai sollen die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften sowie der Pandemie-Vertrag festgelegt und im Mai 2024 dann beschlossen werden. Von da an wären die Menschen der Willkür eines globalen Regimes der WHO schutzlos ausgeliefert. Quelle: AUF1