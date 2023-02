Nachrichten AUF1 vom 16. Februar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Österreich: Nehammer in Nöten – jetzt spricht er auf einmal von „Corona-Versöhnung“

+ Brandenburg: Corona-Untersuchungsausschuss belegt – es wird immer noch gemauert

+ Covid-Genspritzen: Zensierte Studie – gab es weltweit 13 Millionen Impf-Tote?

+ Slowakischer Parlamentarier Ľudovit Goga im AUF1-Spezial: „Wir wollen keine Migranten!“

+ Deutschland: Keine Chance mehr für normale Polizisten unter Innenministerin Faeser?

+ Weltweite Wahlmanipulationen: Israelische Firma manipuliert Wahlen in 33 Ländern

+ „Unterm Strich AUF1“: Das neue Sendeformat mit Martin Müller-Mertens ist da!

+ In eigener Sache: Hackerangriffe von Unbekannten auf die Mediengruppe AUF1

+ Die gute Nachricht: Sensationeller Fund in Ephesos

Kurzmeldungen:

+ Trotz Massenzuwanderung: Massiver Mangel an Busfahrern

+ Bereicherung: Afghane dreht beim Arbeitsmart-Service durch

+ Hetze gegen Weiße: Gewesslers Beraterin will Bürger enteignen

+ Lügenpresse: Großes Schweigen, wenn Täter nicht ins Konzept passt

+ Mitten im Krieg: Wellness, Massagen und Skifahren in der Ukraine

Quelle: AUF1