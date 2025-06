Nachrichten AUF1 vom 03. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Richter stoppen Rückführung – Asyllobby bläst jetzt zum Angriff!

+ Berliner zum Zurückweisungs-Urteil: „Macht einen wütend!“

+ Sicherheitsrisiko linke Richter? Drei Urteile für den Bevölkerungsaustausch

+ Niederlande: Geert Wilders verlässt Koalition wegen Asylstreit

+ Neue Eskalation: Kiew greift Krimbrücke an!

+ Krasse Forderung: Russland und Belarus sollen NATO mit Atomwaffen „in Schach halten“

+ Wehrdienst auf dem Prüfstand: Österreich setzt Kommission ein

+ Trotz schwerer Nebenwirkungen: Neue mRNA-Spritze von Moderna zugelassen

+ Grüner Machthunger in der UNO: Baerbock auf dem Weg zur Weltregierung?

+ Totale Kontrolle: Überwachung in Europa und USA wird verschärft!

+ Er war der Migrationslobby ein Dorn im Auge – Ex-Frontex-Chef im Interview bei AUF1

Quelle: AUF1