Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Manipuliert und gekauft? Streit um Schweizer E-ID-Votum spitzt sich zu

Manipuliert und gekauft? Streit um Schweizer E-ID-Votum spitzt sich zu

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Im September hat das Schweizer Volk nur haarscharf für die Einführung einer „elektronischen Identität“ gestimmt. Doch wurde bei der Abstimmung manipuliert? Und muss diese jetzt wiederholt werden? Darüber spricht Rechtsanwalt Markus Zollinger, Vorstandsmitglied der Initiative „Mass-Voll“, mit AUF1.

Quelle: AUF1

