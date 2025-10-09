Manipuliert und gekauft? Streit um Schweizer E-ID-Votum spitzt sich zu

Im September hat das Schweizer Volk nur haarscharf für die Einführung einer „elektronischen Identität“ gestimmt. Doch wurde bei der Abstimmung manipuliert? Und muss diese jetzt wiederholt werden? Darüber spricht Rechtsanwalt Markus Zollinger, Vorstandsmitglied der Initiative „Mass-Voll“, mit AUF1.

