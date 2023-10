Tirol: Bedroht der Pandemievertrag unsere persönlichen Freiheiten?

Am vergangenen Samstag versammelten sich in Hall in Tirol mehr als 250 Menschen zu einem hochkarätigen Kongress, der die aufkommende Sorge über eine potenzielle Gesundheitsdiktatur in der EU durch die WHO thematisierte. Der Fokus lag auf der Frage, ob die zunehmende Befugnis der WHO in Bezug auf gesundheitspolitische Maßnahmen eine potenzielle Bedrohung für die persönlichen Freiheiten darstelle.

Unter den prominenten Teilnehmern befanden sich der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser sowie die AfD-EU-Abgeordnete Christine Anderson, die beide mit energischen Reden und klaren Standpunkten die Debatte anheizten. AUF1 hat dort mit beiden Mandataren gesprochen. Quelle: AUF1