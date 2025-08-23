Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen So scheitern die Waffenverbotszonen: Messergewalt in Wien eskaliert

Freigeschaltet am 23.08.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Waffenverbotszone (Symbolbild) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Waffenverbotszone (Symbolbild) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Beinahe täglich berichten die Medien inzwischen über neue Messerattacken. Die Antwort der Politik: sogenannte Waffenverbotszonen. Doch die Realität ist ernüchternd: gerade in diesen Schutzzonen haben alleine seit Jahresbeginn ein Dutzend Messerattacken stattgefunden haben – mit zahllosen Verletzten.

In seinem Buch "Tatwaffe Messer" ( https://www.auf1.shop/products/tatwaffe-messer ) beschreibt der Kampfsportler und Soldat Karl Painer, wie man sich gegen Messerangriffe zur Wehr setzen kann.

Quelle: AUF1

