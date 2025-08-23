So scheitern die Waffenverbotszonen: Messergewalt in Wien eskaliert

Beinahe täglich berichten die Medien inzwischen über neue Messerattacken. Die Antwort der Politik: sogenannte Waffenverbotszonen. Doch die Realität ist ernüchternd: gerade in diesen Schutzzonen haben alleine seit Jahresbeginn ein Dutzend Messerattacken stattgefunden haben – mit zahllosen Verletzten.

In seinem Buch "Tatwaffe Messer" ( https://www.auf1.shop/products/tatwaffe-messer ) beschreibt der Kampfsportler und Soldat Karl Painer, wie man sich gegen Messerangriffe zur Wehr setzen kann. Quelle: AUF1