Nachrichten AUF1 vom 13. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ AUF1 vor dem AUS? – Hass und Häme bei den Systemmedien

+ Solidarität nach Kontenkündigung: Welle der Unterstützung für AUF1

+ Krieg gegen alternative Medien: Totalzensur und finanzielle Vernichtung

+ Trump-Senator sagt Debanking den Kampf an

+ Es klingt wie eine Militärdiktatur: Diesen Plan soll Merz als Kanzler umsetzen

+ Feuerpause wäre nur „Atempause“ für Kiews Truppen: Russland lehnt Waffenstillstand offenbar ab

+ Mit Kinderwagen verhaftet: Dieser YouTuber sitzt für seine Meinung im Knast!

+ Ärzte schlagen Alarm: Diese Spritze kann Krebs auslösen

+ ORF knickt ein: Sendung zu Corona-Aufarbeitung abgesagt

+ Von der Leyens Griff nach unserem Geld: Das plant die EU-Chefin mit den Spargroschen

+ Taliban zur Rücknahme afghanischer Asylanten bereit – Jetzt liegt es an Faeser und Baerbock

+ Rot-Grünes Schweigen zur NGO-Finanzierung: Was Friedrich Merz jetzt tun muss

Quelle: AUF1