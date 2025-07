Alice Weidel rechnet ab: Merz will den Krieg und begeht Verrat an uns Deutschen!

Dieses Interview wird eine Krisensitzung in der Merz-Regierung auslösen: Denn Alice Weidel greift Kanzler Merz frontal an! Verrat, Betrug, Korruption: Die Deutschen sind einer Regierung ausgeliefert, die Deutschland bewusst zerstört! Schwere Anschuldigungen der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel im Interview mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet. Beim großen AUF1-Sommerinterview mit Alice Weidel im Deutschen Bundestag in Berlin werden die brennensten innenpolitischen Fragen erörtert. Krieg, Migration, Verschuldung und das drohende Verbotsverfahren gegen die AfD. Und ob sich die AfD vom Begriff der „Remigration“ verabschiedet, das erfahren Sie ebensoin diesem exklusiven Interview.

Quelle: AUF1