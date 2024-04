Ex-Polizist Schubert: „Die deutsche Polizei ist blind in puncto Terrorgefahr“

Der Ex-Polizeibeamte und Buchautor, Stefan Schubert, betont im AUF1-Gespräch, dass es um die Sicherheitslage in Deutschland schlecht bestellt sei. Dies liege einerseits an der politischen Führung und andererseits an ausländischen Familienclans wie etwa aus dem Libanon. Diese beherrschten die schwere Organisierte Kriminalität und verachteten aufgrund ihrer islamistischen Prägung auch unser Rechtsystem. Die explosive Lage in Nahost werfe auch ihre Schatten auf Deutschland, wo muslimische Extremisten ihre Feindbilder pflegten und Anschläge planten.

Die Polizei als „Instrument der politischen Führung“ lege hierbei die falschen Schwerpunkte. Quelle: AUF1