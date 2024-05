Gefragtes Tribunal: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Die elsässische Metropole Straßburg ist nicht nur der Sitz des Europäischen Parlaments, sondern auch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). Letzterer entwickelt sich zunehmend zu einer Universalinstanz für Europäer, die sich in ihrem Heimatstaat in ihren Rechten verletzt fühlen. Zuletzt sorgte er mit einem Urteil für Aufsehen, in dem er Schweizer Senioren Recht gab, die ihr Land wegen angeblicher Versäumnisse beim Klimaschutz in Straßburg verklagt hatten.

Über die nicht selten bedenkliche Rolle des EGMR in puncto hochpolitischer Fragen gibt der folgende AUF1-Bericht Aufklärung. Quelle: AUF1