Aufgedeckt! EU führte Pandemie-Planspiel durch – heimlich!

Einen neuen Skandal aufgedeckt hat nun der EU-Abgeordnete Mag Gerald Hauser. Denn wie seine parlamentarische Anfrage an die Kommission ergab, hat diese im Jahr 2019 ein eigenes Pandemie-Planspiel durchgeführt. Bislang wurde das von der EU völlig verschwiegen. Im exklusiven AUF1-Interview schildert Hauser den brisanten Fall.

In ihrem Buch "Und die Schwurbler hatten doch recht…" ( https://www.auf1.shop/products/und-die-schwurbler-hatten-doch-recht?_pos=1&_sid=17604abf6&_ss=r ) liefern Mag. Gerald Hauser und Dr. Hannes Strasser explosive Beweise einer sehr zweifelhaften Corona-Politik. Quelle: AUF1