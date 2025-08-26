Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Aufgedeckt! EU führte Pandemie-Planspiel durch – heimlich!

Freigeschaltet am 26.08.2025 um 12:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Einen neuen Skandal aufgedeckt hat nun der EU-Abgeordnete Mag Gerald Hauser. Denn wie seine parlamentarische Anfrage an die Kommission ergab, hat diese im Jahr 2019 ein eigenes Pandemie-Planspiel durchgeführt. Bislang wurde das von der EU völlig verschwiegen. Im exklusiven AUF1-Interview schildert Hauser den brisanten Fall.

In ihrem Buch "Und die Schwurbler hatten doch recht…" ( https://www.auf1.shop/products/und-die-schwurbler-hatten-doch-recht?_pos=1&_sid=17604abf6&_ss=r ) liefern Mag. Gerald Hauser und Dr. Hannes Strasser explosive Beweise einer sehr zweifelhaften Corona-Politik.

Quelle: AUF1

Termine
Kommende Termine
