Nachrichten AUF1 vom 22. Februar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Schweiz: Mit neuem Epidemiegesetz könnte Notrecht zum Dauerzustand werden

+ mRNA-Impfagenda in Ost und West: Gen-Stiche gegen Krebs in Entwicklung

+ Google-Zensur: Mit der Stichsäge gegen Meinungs- und Informationsfreiheit

+ Dr. Strasser: „Staat will alle Gesundheitsdaten – Weitergabe an EU und WHO geplant“

+ Kein Geld für deutsche Bauern – aber Milliarden für die ganze Welt?

+ Entscheidung in Assange-Prozess vertagt: Eine Inszenierung des Bösen

Kurzmeldungen:

+ Discounter gibt Österreich-Geschäft auf

+ "Verfassungsschützer" als Internet-Provokateure

+ Das linke Correctiv-Netzwerk rudert zurück

+ Rekord-Krankenstände in Hamburg

Quelle: AUF1