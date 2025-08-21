Berliner klagen: „Sagst du deine Meinung, bist du gleich ein Nazi“

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 21.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Meinungsfreiheit? In der Theorie gibt es sie noch. Doch wie erleben das die Menschen selbst – in ihrem Alltag? Während OSZE und US-Außenministerium längst von einer gefährlichen Entwicklung in Deutschland sprechen, hat sich AUF1-Reporter Roy Grassmann in Berlin umgehört. Sein Fazit: Die Angst ist real – und weit verbreitet.

Quelle: AUF1

