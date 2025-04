Nachrichten AUF1 vom 14. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Kein Schuldbewusstsein: Sächsische Regierung verteidigt Zwangslockdown

+ „Corona-Verbrecher dingfest machen”: FPÖ-Wien will Untersuchungskommission einsetzen

+ Aufarbeitung von Demo-Verboten gegen Corona-Politik: Ballweg spricht von „Systemversagen“

+ „Die opfern uns”: Bauern platzt nach Maßnahmenlockerung gegen die Maul- und Klauensuche der Kragen

+ Wirtschaftsfachmann Hamer: Sind die US-Zölle nur ein Verhandlungsmittel?

+ „Demokratie leben“: Nur drei Projekte gegen Linksextremismus gefördert

+ Präsidentschaftswahlen in Rumänien: Anti-Globalist Simion liegt in Führung

+ Schweizer Gericht verurteilt Mann wegen Nazi-Vorwurfs gegen Merz

+ Stoppt-Gendern-Aktivistin: „Linksradikale greifen Gender-Gegner tätlich an“

Quelle: AUF1