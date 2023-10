Heimunterricht: Freiheit statt staatlicher Schulzwang

Die neueste Sendung „Sprechstunde AUF1“ beschäftigt sich mit dem Heimunterricht. Im Gegensatz zu Deutschland haben in Österreich die Eltern das Recht, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Dabei sind sie aber auch an gewisse Vorgaben gebunden – und die Kinder müssen jährlich eine externe Prüfung ablegen. Moderatorin Sabine Petzl diskutiert mit drei Gästen über dieses Thema, nämlich mit dem ehemaligen Waldorf-Lehrer Samuel Schober sowie der sechsfachen Mutter Dietlind Ramminger, die all ihre Kinder zu Hause unterrichtete.

Ein Sohn von ihr schildert im Studio seine Erfahrungen von dieser Art des häuslichen Lernens. So bekommen die Zuseher aus erster Hand und ohne ideologische Brille der Studiogäste einen Eindruck von den Vor- und Nachteilen des Heimunterrichts vermittelt. Quelle: AUF1