Nachrichten AUF1 vom 28. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Münchner Marsch für das Leben: „Eintreten für eine Kultur des Lebens“

+ Sachsen: Einheimische wehren sich gegen den Bevölkerungsaustausch in Zittau

+ Globalisten-Torschlusspanik – läuft den Hintergrundmächten die Zeit davon?

+ Corona-Testbetrug: Noch nie wurde es Kriminellen vom Staat so leicht gemacht

+ Corona-Plandemie: „Mir war ab der 1. Sekunde klar, dass hier etwas nicht stimmt!“

+ Islamisierung: Immer mehr Einwanderer Bürgermeister europäischer Städte

+ Nordrhein-Westfalen: Friedensbewegung bleibt weiterhin aktiv – auch in Hattingen

+ Die gute Nachricht: AUF1-Vortragsabend mit Thorsten Schulte und Stefan Magnet am 11. April

Kurzmeldungen:

+ Schwarz-Blau schafft ORF-Landesabgabe in Niederösterreich ab

+ Zahl der Gewaltverbrechen in der Schweiz explodiert

+ Weltuntergangspropheten fliegen mit Flugzeug zur Klima-Demo

+ Rädelsführer von Linzer Multi-Kulti-Krawallen verurteilt

+ Zahl der Abtreibungen in Deutschland weiter gestiegen

Quelle: AUF1