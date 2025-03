Dr. Michael Nehls: "Wörter können wie Schläge sein"

Dass wir Menschen gesund alt werden können, verdanken wir unserer Fähigkeit, transgenerationales Wissen weitergeben zu können, so Dr. Michael Nehls. Denn neben ihren Genen geben unsere Großeltern auch Meme, also ihre Erfahrungswerte in Form von Erzählungen und Geschichten an uns weiter. Meme sind Informationseinheiten wie Wörter, Sätze oder Gedanken. Sie können uns auch krank machen, weshalb es sehr wichtig, auch unser mentales Immunsystem zu stärken.

Wie das geht und wie wir bis ins hohe Alter fit bleiben können, verrät der Arzt im Interview mit AUF1. Quelle: AUF1