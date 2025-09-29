Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Weidel bald obdachlos? AfD verliert Bundeszentrale in Berlin

Weidel bald obdachlos? AfD verliert Bundeszentrale in Berlin

Freigeschaltet am 29.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Als „beispiellosen Vorgang“ bezeichneten Beobachter das jüngste Urteil des Landgerichts Berlin: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik muss mit der AfD eine Bundestagspartei ihre Zentrale räumen. AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens ordnet das Urteil als Teil einer Serie von Angriffen auf die Opposition ein und bewertet es als politisch motivierte Entscheidung.

Weidel bald obdachlos? AfD verliert Bundeszentrale in Berlin

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte naht in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige