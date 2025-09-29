Weidel bald obdachlos? AfD verliert Bundeszentrale in Berlin
Freigeschaltet am 29.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Als „beispiellosen Vorgang“ bezeichneten Beobachter das jüngste Urteil des Landgerichts Berlin: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik muss mit der AfD eine Bundestagspartei ihre Zentrale räumen. AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens ordnet das Urteil als Teil einer Serie von Angriffen auf die Opposition ein und bewertet es als politisch motivierte Entscheidung.
Weidel bald obdachlos? AfD verliert Bundeszentrale in Berlin
Quelle: AUF1
Anzeige