Zwei Jahre Ukraine-Krieg: Wie denken die Österreicher darüber?

Vor zwei Jahren marschierten russische Truppen in der Ukraine ein. Nach anfänglichen Erfolgen der Angreifer verharrt der Konflikt nun in einem Stellungskrieg mit nur geringen Geländegewinnen auf beiden Seiten. Trotz ständiger neuer westlicher Waffenlieferungen an die Regierung in Kiew bleiben die ukrainischen Truppen in der Defensive. EU und NATO beschließen immer neue Hilfen für Selenskyj. Das offiziell neutrale Österreich macht mit.

Isabelle Janotka hat Bürger in Linz zu diesem Konflikt befragt. Quelle: AUF1