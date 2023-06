Der Impfzwang zerstörte seine Familie

Mit ihrer rücksichtslosen Corona-Politik haben die Regierungen enormes Leid angerichtet. Der Maßnahmen-Zwang, der Impfdruck – Robert Meth’s Familie zerbrach. Die Trauer setzte dem Tiroler schwer zu. Er fiel in ein tiefes Loch. Auch seine Arbeit als Zahntechniker durfte der Ungeimpfte nicht mehr ausüben. Nun ist Robert Meth schwer krank – er hat Krebs. Mit Birgit Pühringer sprach der Schwerkranke über sein trauriges Schicksal. Er will aufzeigen, was den Menschen angetan wurde.

