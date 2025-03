Deutschland im Stockholm-Syndrom: Warum Menschen ihre Peiniger lieben

In seiner neuen Sendung wagt Thomas Eglinski die kühne These, die Deutschen würden am Stockholm-Syndrom leiden. Darüber diskutiert er mit dem Psychoanalytiker Dr. Hans-Joachim Maaz, dem Journalisten Dr. Philipp Gut sowie dem Rechtsanwalt Markus Haintz. Wenn Sie diese Sendung gesehen haben, wissen Sie, warum das „Good old Germany“ nicht so schnell auferstehen wird. Es sei denn, …

Deutschland im Stockholm-Syndrom: Warum Menschen ihre Peiniger lieben Quelle: AUF1