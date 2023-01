"Top Gun: Maverick" toppt Blu-ray-Jahrescharts 2022

Es war fraglos eines der größten Filmhighlights 2022: Nach 36 Jahren kehrte Tom Cruise als furchtloser Kampfpilot Pete Mitchell auf die Kinoleinwand zurück - und überzeugte Fans und Kritiker gleichermaßen. Auch beim Home Entertainment flog "Top Gun: Maverick" in anderen Sphären, was dem Action-Kracher nun Rang eins der offiziellen deutschen Blu-ray-Jahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment, beschert. Die weiteren Medaillen schnappen sich "Spider-Man: No Way Home" und "Jurassic World: Ein neues Zeitalter".

Nachdem "James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben" bereits 2021 die Video-Jahresauswertung angeführt hatte, blieb das Interesse an Daniel Craigs letztem Bond-Auftritt auch 2022 groß. Der Agententhriller war nicht nur die vierterfolgreichste Blu-ray, sondern schafft es jetzt erneut an die Spitze der DVD-Jahrescharts. Dahinter landen "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" und "Top Gun: Maverick", gefolgt vom Animationsfilm "Encanto". Als beliebteste nationale Produktion erobert die Kinderbuch-Verfilmung "Die Schule der magischen Tiere" den siebten Platz. Quelle: GfK Entertainment GmbH (ots)