Autor Florian Osrainik : „Ich misstraute den Propaganda-Medien und fuhr selbst ins ukrainische Kriegsgebiet!“

Der Autor Florian Osrainik bereiste als Journalist das Kriegsgebiet in der Ostukraine, im Donbass. Er berichtet bei AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet von einem Krieg, über den wir nur die eine Seite kennen dürfen. Jeder, der versucht objektiv zu berichten, wird von der Propaganda niedergemacht. Verbote, Drohungen, Sanktionen sollen jeden abschrecken, das zu tun, was Osrainik gemacht hat: Ins Kriegsgebiet zu fahren und berichten, was er gesehen hat.

Florian Osrainik hat seine Reise in einem Buch dokumentiert: Donbassdonner, hier im AUF1-Shop erhältlich: https://www.auf1.shop/products/donbassdonner Der Autor schreibt in seinem Vorwort: „In der Ukraine herrscht seit über zehn Jahren ein Stellvertreterkrieg zwischem dem Westen und Russland. Zu jedem Krieg gehört zwangsläufig die Propaganda, die jede Wahrheit noch vor dem ersten Schuss begräbt. Sonst käme es erst gar nicht so weit. Nur wird das auch in diesem wie in jedem Krieg gerne vergessen.

Denn ohne Feindbild kein Konflikt und auch kein Krieg. Die Kriege der letzten hundert Jahre beweisen das eindeutig. Und die Feinde des Westens, das heißt der NATO, befinden sich konsequent im Osten. Da liegt es nahe, in diesen Zeiten in den Osten zu reisen, sich vor Ort ein Bild zu verschaffen und darüber zu schreiben.“ AUF1 hat sich verpflichtet, bei allen Themen auch die andere Seite zu zeigen. Und so ist dieses Interview ein wichtiger Ausgleich zur einseitigen Propaganda, die hierzulande gar mit Gesetzen und Verfolgung abgesichert wird. Meinungsbildung kann aber nur dann stattfinden, wenn beide Seiten gezeigt und gehört werden und diesem Bildungsauftrag kommt AUF1 mit seinen Sendungen und Interviews nach, nachdem die Mainstream-Medien offen diesen journalistischen Grundsatz ablehnen.

Quelle: AUF1