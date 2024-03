Ernährungsfachmann Prof. Grassberger: 95% der Nahrung kommt aus dem Boden

„Der Mensch ist, was er isst.“ Was geschieht mit uns, wenn unsere Böden immer weniger enthalten? All unsere pflanzlichen und tierischen Lebensmittel bestehen aus Grundbausteinen, die wir großteils aus der obersten Erdschicht des Ackerbodens beziehen. Prof. Grassberger sagt: Es müsste eigentlich lauten: „Wir sind Boden.“ Der Mensch muss als komplexes, offenes Ökosystem betrachtet werden.

Im Zuge der Salzburger Gesundheitstage 2024 haben wir, AUF1, ihn für unsere Zuseher zum Interview gebeten. Quelle: AUF1