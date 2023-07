Nachrichten AUF1 vom 13. Juli 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Wirtschaft: Zentralbankgeld und digitale ID – die totale Kontrolle steht in den Startlöchern

+ Pandemie der Nebenwirkungen: Explosion von Behinderungen in den USA seit 2021

+ Knappe Zustimmung für bauernfeindlichen EU-Renaturierungsplan – Ernährungssicherheit in Gefahr?

+ Markus Bönig zu Rundfunk-Zwangsgebühren: „Jeder Cent ist einer zu viel“

+ Andreas Popp im Interview mit eingeschenkt.tv: „Die Erde ist kein Treibhaus“

+ Rainer Fischbach: „Corona-Virus könnte im Rahmen von Experimenten geschaffen worden sein“

+ Deutschland: Neuerliche Freibad-Schließung in Berlin nach Migranten-Randale

+ Gute Nachricht: Freistaat Sachsen fordert Verzicht auf Gender-Sprache

Kurzmeldungen:

+ EU will soziale Medien bei Unruhen sperren

+ Klima-Terroristen kapern deutsche Flughäfen

+ Übergriffe durch Migranten immer dreister

+ ÖVP sagt Klimaschutzgesetz ab

+ Regierung will Verfassungstreue von Schöffen überprüfen

Quelle: AUF1