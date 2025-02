Ex-Präsident Klaus: „Etwas zu ändern ohne politische Parteien ist Wunschdenken“

„Die größte Gefahr sind die heutigen dominanten Ideologien“, sagte der ehemalige Präsident Tschechiens Prof. Dr. Václav Klaus beim ersten Alternativ-WEF in Prag. Werde die „multikulturalistische Ideologie“ nicht abgelehnt, könne man in der „heutigen Welt wirklich nichts ändern“, so der Wirtschaftsprofessor. „Wir müssen Nein zu der Massenmigration sagen“, führte er genauer aus. Auch die „grüne Ideologie“ müsse beseitigt werden. Die Unterordnung der Wirtschaft unter ein politisches Diktat erinnere den Ex-Präsidenten an den Kommunismus. Den „Genderismus“ bezeichnete Klaus als „die andere tragische Ideologie von heute“.

Es sei ein Angriff „auf die menschliche Substanz“, so Klaus. Der Wahlsieg Donald Trumps gebe „Hoffnung“. Quelle: AUF1