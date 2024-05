Nachrichten AUF1 vom 29. Mai 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Grausige Gewissheit – So konkret wurde noch nie über den Atomkrieg gesprochen

+ Säuberung nach Sylt-Video – AUF1 zeigt Ihnen Zitate, für die niemand seinen Job verlor

+ Satiriker „Dr. Seuch“: Türken spielen das „verbotene Lied“ – Will man es nur Deutschen verbieten?

+ Wertewesten verliert seine Jugend – Jetzt ist klar, was junge Europäer gar nicht wollen

+ Protest gegen Bargeldverbot – Dieser Mann wurde schon digital bestohlen: Jetzt warnt er uns

+ Erster Schweizer Politiker fordert – Wer uns in die NATO treibt, gehört in den Knast

+ Migrantengewalt in Mecklenburg-Vorpommern – Fast fünfmal am Tag fliegt eine Faust

+ Impfpflicht in der Bundeswehr – War das alles eine große Lüge, Herr Minister?

+ Corona-Propaganda: Über diese mysteriösen Zahlen schweigt Lauterbachs Ministerium

Quelle: AUF1