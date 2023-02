Nachrichten AUF1 vom 24. Februar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Friedensbewegung: Souveränität und Neutralität nach innen und außen sind gefragt!

+ Rainer Rothfuß zum Ukraine-Krieg: „Wir sollen zum Aderlass, zu Gunsten der USA“

+ Deutschland: Der Ukraine-Krieg und seine Folgen bringen enorme Belastungen

+ Peter Fender im AUF1-Gespräch: „Nie wieder Krieg in Europa? Das war nur Propaganda!“

+ Österreich: Wurde der bekannte Corona-Kritiker Clemens Arvay in den Tod getrieben?

+ „Great Reset“: Grüne und Globalisten wollen den Hausbesitzern an den Kragen

+ Propaganda: Baerbock und Biden als Paradebeispiele für Manipulationsmacht der Systemmedien

+ Die gute Nachricht: Lieblingsplatzerl - Schafkogel beim Hengstpass

Kurzmeldungen:

+ Bananenrepublik: Fortgesetzte Pannen bei Berliner Wahlen

+ Energiekrise: Auch Polen setzt auf Atomenergie

+ Vielfliegerin Luise Neubauer: Doppelmoral an der Klima-Front

+ Gender-Gaga: Mann darf gegen 12-jährige Mädchen Kricket spielen

+ Anwälte für Aufklärung fordern neutrale Position Österreichs in Ukraine-Krieg

Quelle: AUF1