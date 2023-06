Nachrichten AUF1 vom 29. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Spitzenpolitiker wirtschaften ungeniert in die eigene Tasche!

+ AfD: Dort erfolgreich, wo sich die Partei nicht an das System anbiedert

+ „Berlin Mitte AUF1“: Wagner-Rebellion – was wollte „Putins Koch“ wirklich?

+ Ampel-Filz: FDP-Minister Lindner versorgt Buschmann-Ehefrau mit neuem Posten

+ Frankreich: Blutige Multikulti-Illusion – Unruhen nach Tod eines 17-Jährigen

+ Corona: Aufarbeitung läuft an, während die nächste Plandemie schon vorbereitet wird

+ Digitaler Euro: Die EU-Kommission setzt entscheidenden Schritt in Richtung Bargeld-Abschaffung

+ Die gute Nachricht: Schwarz-blaue Landesregierung in Niederösterreich verbietet Gendern

Kurzmeldungen:

+ 250.000 Fachkräfte fehlen im Handwerk

+ Kirchenaustritte auf Höchststand

+ Hidschab bald am Fußballplatz?

+ Alpenverein gegen Gipfelkreuze

+ „Wiener Zeitung“ stellt Printausgabe ein

Quelle: AUF1