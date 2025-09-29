Nachrichten AUF1 vom 29. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ E-ID-Abstimmung in der Schweiz: Kritiker sprechen von möglicher Wahlmanipulation

+ Volksabstimmung in der Schweiz: Auch EDU und JSVP fordern neue Abstimmung

+ Noch mehr Kontrolle: Deutschland zwingt Ärzte zur Nutzung der elektronischen Patientenakte

+ Digitale Erfassung an der Grenze: Ein erster Schritt zum Überwachungsstaat?

+ Wirtschaftsanalyst Ernst Wolff: „Digitales Geld bedeutet den totalen Verlust von Freiheit"

+ Nach Migrantenüberfall auf 15-Jährigen: Vater wirft Polizei Vertuschung vor

+ Toter bei Messerstecherei in Gelsenkirchen – Polizei bestätigt Migrationshintergrund

+ „30 Minuten für Österreich“ – Bürger setzen Zeichen gegen Migration

+ Empörung nach Freispruch für zehn Migranten in Missbrauchsprozess

+ Skandalöse Überwachung von AUF1: Scharfe Kritik von ORF-Stiftungsrat Westenthaler

+ FPÖ-Chef Herbert Kickl: „Wir werden dieses falsche System brechen!“

+ Bürgermeisterwahlen in Brandenburg: AfD nur in drei Stichwahlen vertreten

+ Stichwahlen in NRW zeigen: Auch der Westen wünscht den Politikwechsel

+ Österreichs größte Gegenkultur-Messe begeistert Besucher – und trotzt Störversuchen

+ Eltern außen vor: Kinder im Unterricht zur HPV-Impfung gedrängt

Quelle: AUF1