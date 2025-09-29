Nachrichten AUF1 vom 29. September 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.
Dies sind die Themen:
+ E-ID-Abstimmung in der Schweiz: Kritiker sprechen von möglicher Wahlmanipulation
+ Volksabstimmung in der Schweiz: Auch EDU und JSVP fordern neue Abstimmung
+ Noch mehr Kontrolle: Deutschland zwingt Ärzte zur Nutzung der elektronischen Patientenakte
+ Digitale Erfassung an der Grenze: Ein erster Schritt zum Überwachungsstaat?
+ Wirtschaftsanalyst Ernst Wolff: „Digitales Geld bedeutet den totalen Verlust von Freiheit"
+ Nach Migrantenüberfall auf 15-Jährigen: Vater wirft Polizei Vertuschung vor
+ Toter bei Messerstecherei in Gelsenkirchen – Polizei bestätigt Migrationshintergrund
+ „30 Minuten für Österreich“ – Bürger setzen Zeichen gegen Migration
+ Empörung nach Freispruch für zehn Migranten in Missbrauchsprozess
+ Skandalöse Überwachung von AUF1: Scharfe Kritik von ORF-Stiftungsrat Westenthaler
+ FPÖ-Chef Herbert Kickl: „Wir werden dieses falsche System brechen!“
+ Bürgermeisterwahlen in Brandenburg: AfD nur in drei Stichwahlen vertreten
+ Stichwahlen in NRW zeigen: Auch der Westen wünscht den Politikwechsel
+ Österreichs größte Gegenkultur-Messe begeistert Besucher – und trotzt Störversuchen
+ Eltern außen vor: Kinder im Unterricht zur HPV-Impfung gedrängt
Quelle: AUF1