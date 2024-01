Die Tim Kellner Show bei AUF1

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 18 thematisiert Tim Kellner unter anderem nochmal die Proteste der Spediteure in Berlin, diverse AUF1-Nachrichtenschnipsel, das Interview mit Kayvan Soufi-Siavash und selbstverständlich den legendären Auftritt der RND- Journalistin Eva Quadbeck bei Maybrit Illner!

Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1