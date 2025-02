WEF-Agenda: EU erlaubt Insektenmehl in Lebensmitteln

Neuerlich Insekten in Lebensmitteln: Seit heute dürfen 4 Gramm Mehlwurm-Pulver je 100 Gramm Nahrung beigemischt werden. Dies erlaubt eine neue EU-Verordnung – und passt damit in die Transformationsagenda des WEF. Betroffen sind davon Brot, Pasta und Milchprodukte. Doch was halten die Bürger davon? Das hat AUF1 am Wochenende in Berlin gefragt.

