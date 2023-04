Glücksfaktor Leidenschaft!

In der neuen Folge von „Spielmacher AUF1“ stellt Ihnen Thomas Eglinski eine Frau vor, deren Geschichte Sie wahrscheinlich nicht glauben würden, wenn Sie es nicht mit eigenen Ohren hören und mit eigenen Augen sehen würden. Was Leidenschaft und Hingabe für jeden von uns möglich machen, das erfahren Sie in einem hoch interessanten Interview.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1