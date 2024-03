Journalistin Vicky Richter zu Moskau-Terror: „Wenn Putin antwortet, wird es hart sein“

Über die Hintergründe des Terror-Anschlag bei Moskau spricht AUF1 mit der in den USA lebenden Journalistin Vicky Richter. Dass der IS für den Anschlag verantwortlich ist, glaubt die Kriegskorrespondentin nicht. Die USA, CIA, Europa – sie alle könnten ein Interesse an der Provokation Russlands haben. Putin habe bereits angedeutet, dass die USA für den Anschlag verantwortlich sein könnten.

Der russische Präsident müsse nun Stärke zeigen. „Wenn Putin antwortet, wird es hart sein“, so die ehemalige Zeitsoldatin. Quelle: AUF1