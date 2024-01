Berliner Kommentar: Politik mobilisiert zu „Demos gegen Rechts“ – System vor dem Untergang?

„Unser Land braucht Jetzt eine breite Einheitsfront gegen rechts“. Mit dieser Überschrift erschien die Zeitung Neues Deutschland am 4. Januar 1990. Das "Zentralorgan" der SED berichtete über eine Kundgebung am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow mit 250.000 Teilnehmern. Aus Sicht vieler Beobachter war es der letzte Versuch der alten Machthaber, den Gang der Geschichte noch einmal zu verändern. Die Schlagzeile erinnert an Berichte, die in den vergangenen Tagen in den Systemmedien erschienen sind. Meint auch Martin Müller-Mertens in seinem Berliner Kommentar.

Quelle: AUF1