Nachrichten AUF1 vom 14. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Justiz-Schlappe für von der Leyen: Pfizer-SMS müssen veröffentlicht werden!

+ FPÖ-Europaabgeordneter Hauser: Von der Leyen muss zurücktreten!

+ Corona-Milliarden verschwunden – EU hat keine Ahnung, wohin

+ Erschreckender Verdacht: Lässt die Covid-Injektion das Gehirn schrumpfen?

+ Erste Regierungserklärung: Merz will nicht im Ukrainekrieg vermitteln

+ Mehr Überwachung, mehr KI: Das plant Thüringens Regierung für die Bürger

+ Trumps Waffendeal in Riad: Iran und Russland im Visier

+ Neue Afghanen-Klage aufgedeckt – Auswärtiges Amt schweigt

+ Was steckt wirklich hinter dem Konflikt der Atommächte Indien und Pakistan?

Quelle: AUF1