Nachrichten AUF1 vom 19. September 2025

+ 140 Milliarden Euro neue Kredite: Mehr Geld für Panzer statt für Bürger

+ Wirtschaftsfachmann Hamer: Dieser Haushalt ist glatter Betrug

+ Scharfe Kritik: Opposition wirft Merz Steuergeldverschwendung vot

+ Kommentar: Bundestag beschließt Haushalt für den Krieg

+ WHO-Reform in Kraft: Kritiker warnen vor Angriff auf Staaten-Souveränität

+ Rücktritt mit Sprengkraft: Warum Österreichs Geheimdienstchef hinschmeißt

+ Schützt das Gericht die Polizei? Beschwerde gegen Einkesselung am Heldenplatz abgewiesen

+ Aula-Prozess: Droht jetzt die Kriminalisierung von Migrations- und Globalismuskritik?

+ Frontalangriff auf Meinungsfreiheit: Bundesregierung plant Maulkorb-Gesetz für künftige „Pandemien“

