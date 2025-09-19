Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachrichten AUF1 vom 19. September 2025

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ 140 Milliarden Euro neue Kredite: Mehr Geld für Panzer statt für Bürger
+ Wirtschaftsfachmann Hamer: Dieser Haushalt ist glatter Betrug
+ Scharfe Kritik: Opposition wirft Merz Steuergeldverschwendung vot
+ Kommentar: Bundestag beschließt Haushalt für den Krieg
+ WHO-Reform in Kraft: Kritiker warnen vor Angriff auf Staaten-Souveränität
+ Rücktritt mit Sprengkraft: Warum Österreichs Geheimdienstchef hinschmeißt
+ Schützt das Gericht die Polizei? Beschwerde gegen Einkesselung am Heldenplatz abgewiesen
+ Aula-Prozess: Droht jetzt die Kriminalisierung von Migrations- und Globalismuskritik?
+ Frontalangriff auf Meinungsfreiheit: Bundesregierung plant Maulkorb-Gesetz für künftige „Pandemien“

Quelle: AUF1

