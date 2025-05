XXL Fußball-Sommer auf Joyn. Der Superstreamer zeigt die komplette U21-EM, die Klub-WM mit Bayern und Dortmund und die Bundesliga live

Alles live. Alles kostenlos. FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM). U21-Europameisterschaft. Franz Beckenbauer Supercup. Bundesliga-Auftakt. Joyn bietet den Fans im großen Fußball-Sommer XXL alle wichtigen Turniere und Spiele. Der Superstreamer, ProSieben und SAT.1 begleiten Bayern München und Borussia Dortmund auf der Weltbühne des Fußballs bei der neuen Klub-WM, übertragen die U21-Europameisterschaft mit Deutschland als Titelkandidat und die Eröffnungsspiele der neuen Bundesliga-Saison.

Alle Spiele. Alle Tore. Joyn zeigt alle Spiele der U21-Europameisterschaft vom 11. bis 28. Juni live und kostenlos. Die Partien der deutschen Nationalmannschaft und das Finale sind zusätzlich in SAT.1 zu sehen. ProSieben MAXX überträgt bis zu sieben EM-Duelle.

Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1: "Wir bieten Fußball-Deutschland das Sommermärchen XXL. Im großen Fußball-Sommer auf Joyn können alle Fans die Klub-WM, die U21-EM und die Bundesliga live und kostenlos erleben - im TV, im Web oder auf dem Handy. Dazu kann man natürlich auf Joyn auch die ARD- und ZDF-Livestreams von der Nations League und der Frauen-EM verfolgen."

Der Fußball-Sommer XXL startet bereits in dieser Woche mit einem Bundesliga-Showdown. Bei den Relegations-Rückspielen am 26. und 27. Mai entscheidet sich, wer kommende Saison in der Bundesliga und der 2. Bundesliga spielen wird - live auf Joyn und in SAT.1.

Der große Fußball-Sommer XXL live auf Joyn

26. Mai, 19:50 Uhr: SV Elversberg - 1. FC Heidenheim (SAT.1)



27. Mai, 19:50 Uhr: Eintracht Braunschweig - 1. FC Saarbrücken (SAT.1)



4./5. Juni, 20:15 Uhr: UEFA Nations League (ARD/ZDF)



12. Juni, 20:15 Uhr: Deutschland - Slowenien (SAT.1)



15. Juni, 17:30 Uhr: FC Bayern München - Auckland City FC (SAT.1)



15. Juni, 20:15 Uhr: Tschechien - Deutschland (SAT.1)



17. Juni, 17:30 Uhr: Fluminense Rio de Janeiro - Borussia Dortmund (SAT.1)



18. Juni, 20:15 Uhr: England - Deutschland (SAT.1)



20. auf 21. Juni, 2:45 Uhr: FC Bayern München - CA Boca Juniors (SAT.1)



21. Juni, 17:30 Uhr: Mamelodi Sundowns FC - Borussia Dortmund (SAT.1)



21./22. Juni, 17:30 und 20:15 Uhr: Viertelfinals U21-EM (SAT.1 und ProSieben MAXX)



24. Juni, 20:15 Uhr: Benfica Lissabon - FC Bayern München (SAT.1)



25. Juni, 17:30 und 20:15 Uhr: Halbfinals U21-EM (SAT.1 und ProSieben MAXX)



25. Juni, 20:15 Uhr: Borussia Dortmund - Ulsan HD FC (ProSieben)



28. Juni, 20:15 Uhr: Finale U21-EM (SAT.1)



28. Juni - 1. Juli: Achtelfinals Klub-WM (SAT.1 und/oder ProSieben)



2. - 27. Juli: Frauen-Europameisterschaft (ARD/ZDF)



4./5. Juli: Viertelfinals Klub-WM (SAT.1 und/oder ProSieben)



8./9. Juli, 20:15 Uhr: Halbfinals Klub-WM (SAT.1 und/oder ProSieben)



13. Juli, 20:15 Uhr: Finale Klub-WM (SAT.1)



1. August, 19:50 Uhr: Eröffnungsspiel 2. Bundesliga (SAT.1)



16. August, 19:50 Uhr: Franz Beckenbauer Supercup (SAT.1)



22. August, 19:50 Uhr: Eröffnungsspiel Bundesliga (SAT.1)

Quelle: Joyn (ots)