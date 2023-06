Martin Rutter: „Zwangsgebührensender ORF zur Corona-Zeit weit weg von der Wahrheit“

Martin Rutter zählte von Anfang an zu den aktivsten Kämpfern gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen der österreichischen Bundesregierung. Doch auch nach dem Ende der Plandemie bleibt der umtriebige Kärntner an den politisch heißen Eisen dran – egal ob Masseneinwanderung, Verrat an der Neutralität oder LGBTQ-Agenda. Nun macht Rutter gegen die geplante neue ORF-Steuer mobil – und zwar am 1. Juli vor der ORF-Zentrale am Wiener Küniglberg.

