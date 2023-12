Mustafa Barghuthi zum Nahost-Konflikt: „Die Welt sieht nur die israelische Seite“

Der Arzt, Bürgerrechtler Mustafa Barghuthi ist Vorsitzender der „Palästinensischen Nationalen Initiative“. Im AUF1-Spezial „Krieg um das Heilige Land – unterwegs in Israel und Palästina“ erzählt er in einem Exklusivgespräch, wie er und seine Landsleute den Nahost-Konflikt sehen: Der prominente Politiker, der ein Gegner jedweder Gewalt ist, befürchtet, dass es 10.000 tote Kinder in Gaza geben könnte und meint, dass die Welt nur die israelische Seite sehe.

Barghuthi beschreibt schonungslos, jedoch ohne Hass, das Leid der Menschen in Gaza – vor und nach dem Beginn des Krieges. Das ganze ausführliche Interview sehen Sie im AUF1-Spezial „Krieg um das Heilige Land“: Im Januar 2024! Video anschauen

Quelle: AUF1