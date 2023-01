Nachrichten AUF1 vom 17. Jänner 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:



+ Tag 2 in Davos: Globale Drahtzieher flanieren im Schweizer Bergidyll

+ Smartmeter: „Great Reset“ in der Praxis – Überwachung des Stromverbrauchs ab 2025

+ Robert-Koch-Institut: Was hat es mit der ominösen „Bioterror-Spezialeinheit“ auf sich?

+ Übersterblichkeit: Extrem viele Tote zu Weihnachten – Ursachensuche unnötig?

+ Aue marschiert: Energie-Abzocke und Verarmung treiben die Menschen auf die Straße

+ Neue Grundsteuer: Bürokratisches Monstrum und mögliche Vorstufe für Enteignungen?

+ Österreich: „Wir brauchen einen Grenzzaun!“ - Martin Kaser zur Asyl-Lawine

+ Die gute Nachricht: "Gelübdetag" beim Voortrekker-Denkmal

Kurzmeldungen:

+ Wo führt das hin? China klont Sportpferde

+ Künstliche Intelligenz verteidigt Angeklagten vor Gericht

+ Multikulti: Syrer schubst Mädchen auf Bahnhofsgleis

+ Abartig: Masturbationsunterricht in der Grundschule

+ Widerstand gegen Great Reset in Oxford

