Deutschland auf dem Weg in die Postdemokratie

Deutschland auf dem Weg in die Postdemokratie

Freigeschaltet am 04.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Dr. Ulrich Vosgerau (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Dr. Ulrich Vosgerau (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Rechtsanwalt Vosgerau: "Das Aus für AfD-Kandidaten ist ein Parteiverbot durch die Hintertür!" Die politische Opposition ist schon lange im Visier von Systemparteien und Geheimdienst. Nun wurden erstmals Kandidaten der AfD, in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, offiziell abgelehnt. Der Rechtsanwalt und Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau sieht darin einen Schritt in die Postdemokratie.

Quelle: AUF1

