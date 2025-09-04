Deutschland auf dem Weg in die Postdemokratie

Rechtsanwalt Vosgerau: "Das Aus für AfD-Kandidaten ist ein Parteiverbot durch die Hintertür!" Die politische Opposition ist schon lange im Visier von Systemparteien und Geheimdienst. Nun wurden erstmals Kandidaten der AfD, in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, offiziell abgelehnt. Der Rechtsanwalt und Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau sieht darin einen Schritt in die Postdemokratie.

Quelle: AUF1