Kann Trump die Pläne der Globalisten stoppen?

In Europa gibt es keine Demokratie. Die Globalisten haben Angst vor dem freien Willen der Menschen und kontrollieren ihn deshalb zur Gänze. Wahlergebnisse zählen nicht mehr, wer an die Macht kommt, entscheiden die globalen Eliten, sagt der Amerikaner William Toel. Er ist Finanz- Wirtschafts- und Militärexperte und ein profunder Kenner Deutschlands. Vor allem die Deutschen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg einer totalen Gehirnwäsche unterzogen und seither nur belogen. So werde das menschliche Drama um die Rheinwiesen-Lager und die wahre Zahl der Opfer bis heute verschwiegen. Europa wolle Kriege gegen Russland, das nie ein Feind war und nicht ist.

Das Verhältnis zu Europa könnte sich mit US-Präsident Donald Trump ändern. Wer Trump attackiert, bekommt es zehnfach zurück, meint Toel. Was Russland betrifft: Trump mag den russischen Präsidenten Vladimir Putin. Trump müsse aber auch mit allgegenwärtigen Globalisten wie Black Rock, auskommen, mit Reden allein werde das aber nicht gehen. In einem Jahr werde man den „wahren Donald Trump" sehen, sagte Toel. Quelle: AUF1