Tumulte in Hartha: Bürger wehren sich gegen Asylheim

In der sächsischen Kleinstadt Hartha kam es am Donnerstag zu tumultartigen Szenen. Auslöser waren Pläne für ein neues Asylbewerberheim. Der Landkreis Mittelsachsen hatte dafür bereits ein Gebäude gekauft und wollte nun die Bürger informieren. Viele Menschen fühlten sich jedoch übergangen – und von der Politik vor vollendete Tatsachen gestellt. AUF1-Reporter Roy Graßmann war vor Ort – und hat mit den Menschen in Hartha gesprochen.

Tumulte in Hartha: Bürger wehren sich gegen Asylheim Quelle: AUF1