Tumulte in Hartha: Bürger wehren sich gegen Asylheim

Freigeschaltet am 06.09.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
In der sächsischen Kleinstadt Hartha kam es am Donnerstag zu tumultartigen Szenen. Auslöser waren Pläne für ein neues Asylbewerberheim. Der Landkreis Mittelsachsen hatte dafür bereits ein Gebäude gekauft und wollte nun die Bürger informieren. Viele Menschen fühlten sich jedoch übergangen – und von der Politik vor vollendete Tatsachen gestellt. AUF1-Reporter Roy Graßmann war vor Ort – und hat mit den Menschen in Hartha gesprochen.

Quelle: AUF1

