Dr. Becker vom World Council for Health: „Viele nennen uns die alternative WHO“

Die WHO ist während der Corona-Plandemie durch ihre einseitige, auf Impfung drängende Propaganda negativ hervorgestochen. Aufgrund ihrer an globalistischen Interessen ausgerichteten Politik bildete sich vor anderthalb Jahren die Organisation „World Council for Health“. Einer ihrer Vertreter ist der deutsche Arzt und Aktivist Dr. Stephan Becker. Bernhard Riegler hat sich mit ihm über dieses Projekt unterhalten.

World Council for Health: https://worldcouncilforhealth.org/about/#coalition-partners Film



"Better Way Conference" 2022: https://betterwayconference.org/better-way-conference-22-movie/



Better Way Charta: https://worldcouncilforhealth.org/better-way-charter/ Quelle: AUF1