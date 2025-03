Nachrichten AUF1 vom 07. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Zensur und Repression: Darum ist die Austro-Ampel brandgefährlich!

+ Petra Steger (FPÖ) warnt: Zensur und Repression durch EU werden zunehmen

+ Frontalangriff auf Meinungsfreiheit: Rumänien droht Mega-Shadowban

+ Campact gegen Compact: Prozess um Pressefreiheit hat begonnen

+ Keine Ortskräfte mehr nach Brandenburg: CDU-Politikerin fordert bei AUF1 Konsequenzen im Bund

+ Ex-Häftling der Taliban fordert deren Anerkennung – und Abschiebungen nach Afghanistan!

+ Schwerverletzter in Dortmund: War der Messer-Syrer nur in Deutschland, weil Behörden schlampten?

+ Neue Klatsche für Biontech: Nächste mRNA-Spritze gestoppt!

+ Vertuscht? Massiver Geburteneinbruch sogar von Pharma-Studien belegt!

+ Corona-U-Ausschuss in Sachsen gestartet: Das sind die Erwartungen der AfD

+ Enteignungshammer: Grüner fordert Verteidigungssoli!

+ AUF1-Wirtschaftskorrespondent Bachheimer: „Goldkontrollen würden zum Ende des Dollars führen“

Quelle: AUF1