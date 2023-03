Peter Ganz: „Mit der Galerie des Grauens an die Opfer der Genspritzen erinnern!“

In der heutigen Sendung stellt Peter Ganz seine Galerie des Grauens vor. Mit diesem Projekt will der 66-Jährige den Opfern der Corona-Spritzen eine Stimme geben. Es war die Erschütterung über die massenhaft verabreichten Genspritzen an alten Leuten, die den Bayern zum Handeln zwang. Mit seiner Galerie reist er in die verschiedensten Städte und zeigt die Schäden und Nebenwirkungen der sogenannten Impfungen auf. Peter Ganz will an die unzähligen Opfer der Spritzen erinnern, wie er Birgit Pühringer im Gespräch erzählt.

