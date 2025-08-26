Arbeitsdienst für Senioren? AUF1 fragte nach – und niemand ist dafür

Die öffentlichen Kassen sind leer. Doch während Milliarden für Migration und Aufrüstung bereitstehen, soll beim eigenen Volk der Rotstift angesetzt werden – besonders bei den Älteren. In Österreich forderte NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser kürzlich eine faktische Kürzung der Pensionen – um 400 Millionen Euro. Und in Deutschland will der Präsident des neoliberalen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, Rentner künftig sogar zu einem verpflichtenden sozialen Jahr zwingen – einem „Arbeitsdienst für Senioren“. Doch wie reagieren die Betroffenen selbst?

AUF1-Reporter Roy Grassmann hat mit ihnen gesprochen. Quelle: AUF1