Arbeitsdienst für Senioren? AUF1 fragte nach – und niemand ist dafür

Arbeitsdienst für Senioren? AUF1 fragte nach – und niemand ist dafür

Freigeschaltet am 26.08.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die öffentlichen Kassen sind leer. Doch während Milliarden für Migration und Aufrüstung bereitstehen, soll beim eigenen Volk der Rotstift angesetzt werden – besonders bei den Älteren. In Österreich forderte NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser kürzlich eine faktische Kürzung der Pensionen – um 400 Millionen Euro. Und in Deutschland will der Präsident des neoliberalen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, Rentner künftig sogar zu einem verpflichtenden sozialen Jahr zwingen – einem „Arbeitsdienst für Senioren“. Doch wie reagieren die Betroffenen selbst?

AUF1-Reporter Roy Grassmann hat mit ihnen gesprochen.

Quelle: AUF1

