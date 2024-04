AM WÖRTHERSEE: Spektakuläres Serienprojekt mit Star-Besetzung

Intrigen, eine Verschwörung, jede Menge Champagner, Austern und wilde Partys - AM WÖRTHERSEE ist ein österreichisches Serienprojekt (6x45') und das wohl spektakulärste Filmprojekt seit Der Pass. "Die Kostüme sind groß, das Bild ist groß - es ist wahnsinnig amerikanisch gedreht", erklärt Hauptdarsteller Julian Waldner. "Ich finde das so geil, dass sich in Österreich mal jemand traut, wirklich mal auf den Saft zu drücken und zu zeigen, was wir alles können."

Auch Manuel Rubey staunt: "Es ist unglaublich, wer sich bei diesem Projekt alles in Stellung gebracht hat. Obwohl AM WÖRTHERSEE verdammt groß gedacht ist, fliegt uns das Projekt noch komplett um die Ohren."

Im Cast sind in weiteren Haupt- und Nebenrollen neben Manuel Rubey und Julian Waldner u.a. Michael Pink, Reinhard Nowak und Sarah Jung sowie Influencerinnen wie Anna Strigl oder Model Alena Gerber. Gedreht wurde am und um den Wörthersee. Der Trailer kann ab dem 1. April unter folgendem Link auf YouTube gestreamt werden: https://youtu.be/AFYeTo64cNg Die Handlung Eine bitterschwarze, hedonistische Miniserie über Rachegelüste, soziale Ungerechtigkeiten und böse Vergangenheiten - österreichisch halt. In der Karibik Österreichs, dem Wörthersee, bringt ein rachsüchtiger Geologe die Fassade der dekadenten Tourismus-Clans mit gezielten Explosionen zum Bröckeln. Wenn die ansässigen Hoteliers es nicht schaffen, seinen perfiden Plan zu durchkreuzen, verlieren sie ihr Leben - oder was noch verheerender wäre - ihren gesamten Reichtum. Der Cast Manuel Rubey als Erwin Schmachtel

Julian Waldner als Johannes Bernik

Michael Pink als Karl Rauter

Sarah Jung als Ursula Bernik

Reinhard Nowak als Jörg Waidler

Alena Gerber als Anna Kovac

Anna Strigl als Helena Eggers In weiteren Rollen: Julia Rosa Peer

Vietha Luong

Max Fischnaller

Sonja Engl Kleindienst Die Crew Creator/Director: Patrick R. Neubäck

Director of Photography: Moritz Uthe, AAC

Edit: Franco Marco Avi, Jonas Wenzl

Sounddesign: Boris Fehringer

Art Direction: Alexandros Girginer

Costume Design: Michaela Haag

Producer: Stefan Ager, Andreas Gumpenberger, Bernhard Holzhammer

Based on an idea by: Andreas Gumpenberger, Stefan Ager Ab 1. April Trailer streamen unter Weitere Informationen und Behind-the-Scenes-Material unter www.instagram.com/am_woerthersee Quelle: Am Wörthersee (ots)